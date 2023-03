Equipe de Larissa se pronuncia após fala polêmica de Domitila no BBB23

04/03/2023 | 12:11



Confinada no BBB23, Domitila causou revolta na web após disparar uma fala que foi considerada machista pelos internautas. Para pedir que Larissa fosse votada para sair da casa mais vigiada do Brasil, a Miss usou um argumento polêmico.

- Pagodeiros, funkeiros, mega funk, atletas e jogadores de futebol, se você sempre sonhou em ver a Lari sozinha lá fora, a sua chance é agora. Vote.

A equipe que administra as redes sociais de Larissa fora do reality não gostou nem um pouco da situação. Ao compartilhar um vídeo com a fala de Domitila, os administradores se posicionaram sobre o assunto:

Novamente Domitila volta a enfatizar o fato de Larissa ter que sair primeiro do programa para ser solteira e estar à disposição para funkeiros, jogadores de futebol, pagodeiro, etc. Voltamos a falar que Larissa não tem a menor intenção de sair do programa para viver a vida desta forma. Não se resume uma mulher a romances ou imputa a ela uma posição social de mulher de alguém para saber aproveitar as oportunidades, como dito nesta infeliz fala.

Fogo no parquinho - literalmente!

Enquanto curtiam a festa na última sexta-feira, dia 3, os brothers levaram o maior susto ao notarem um indício de fogo. O evento estava repleto de adereços, fogos de artifício e balões espalhados no chão. Ao notarem que parte do cenário estava pegando fogo, os participantes tentaram apagar pisando nas faíscas e jogando líquidos.

- Está pegando fogo! Fogo, fogo, fogo, real mesmo! Muito fogo! Derreteu o chão, dispararam eles.