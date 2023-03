Uma perda lamentável e precoce, diz Tarcísio sobre morte de Paulo Caruso

04/03/2023 | 12:06



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou em suas redes socais a morte do cartunista Paulo Caruso. Uma perda lamentável e precoce, avaliou o dirigente. O cartunista paulistano morreu na manhã deste sábado, 4, de acordo com informações do Hospital Nove de Julho, onde ele estava internado. Caruso tratava há algumas semanas de complicações de um câncer de intestino.

"Em minhas passagens pelo programa Roda Viva, saia sempre ansioso para ver o que as mãos do Paulo Caruso haviam traçado. Quanto brilhantismo! E que perda tão lamentável e precoce. Que Deus conforte o coração de todos que o cercavam. O seu legado e talento, certamente, permanecerá", escreveu Tarcísio.

Caruso integrou a bancada do Roda Viva, da TV Cultura, desde a estreia do programa, em 1980. Suas charges acompanhavam as reações dos entrevistados do programa, um dos mais longevos da televisão brasileira.