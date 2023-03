Luísa Sonza surge chorando após ser boicotada por gravadora: Eu dou todo o dinheiro que eles quiserem, tudo

04/03/2023 | 10:11



Essa festa virou um enterro? Luísa Sonza deu um baita susto nos fãs na noite da última sexta-feira, dia 3. Isso porque a cantora apareceu aos prantos nas redes sociais para contar que foi proibida pela gravadora de lançar um projeto.

Nos Stories, Sonza explicou que sempre sonhou em lançar a versão ao vivo da turnê O Conto Dos Dois Mundos, que traz hits do álbum Doce 22. Sendo assim, ela ela gravou um dos shows na intenção de liberar para os fãs que não puderam ir. Contudo, a Universal Music proibiu que a artista liberasse o projeto para não dividir os lucros.

- Os fãs sabem que sempre sonhei fazer um ao vivo, ainda mais do Doce 22, que é tão importante. Fiz o ao vivo de um show da turnê O Conto Dos Dois Mundos, que está lindo. Quando eu descobri que a Universal não iria liberar, eu evitei escutar. É a coisa mais linda do mundo. Quem é artista sabe que a gente ama o que faz. Me dói demais pensar que tanta gente trabalhou nisso e, simplesmente, não liberam, contou.

Luísa ainda contou que até estaria disposta a entregar todos os direitos artísticos para a gravadora.

- Eu já ofereci, eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia. Eu só queria ter o ao vivo do meu show, do Doce 22, que foi tão importante na minha vida, e vocês viveram isso comigo. Só queria uma celebração de tudo, e os caras não liberam. O que custa? Isso é uma obra minha. Eu dou todo o dinheiro que eles quiserem, tudo.

- A razão que eles alegam é que não querem perder o dinheiro que o Doce 22 dá para eles. Eles não queriam que os streams fossem divididos, só que faz 300 anos que foi lançado e eu estou disposta a dar os streams para eles se quiserem. Eu só quero que tenha registrado pra quem não pôde ver o show, não teve oportunidade ou não teve grana para ver o show. Estou nos últimos 15 shows da turnê, e depois vai acabar, nunca mais vai existir um registro oficial ao vivo, porque a Universal não consegue liberar para mim minhas músicas, minha história. Como agora estou na Sony, os direitos dessas músicas iriam para a Sony, só que estamos dispostos a passar para a Universal. Universal, tudo que vocês quiserem eu faço, desde que vocês me deixem colocar na rua só esse ao vivo. Não quero dinheiro, nada. Eu e os fãs merecemos isso.