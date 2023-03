Morre o cartunista Paulo Caruso aos 73 anos

Da Redação



04/03/2023 | 09:42



O cartunista Paulo Caruso, de 73 anos, morreu na manhã deste sábado, 4. Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, para tratar complicações de um câncer no intestino. A causa da morte, porém, ainda não foi informada.

Caricaturista, ilustrador, chargista e músico, Paulo José Hespanha Caruso era conhecido por fazer as charges dos entrevistados durante o programa Roda Viva, da TV Cultura. Nasceu na capital paulista em 6 de dezembro de 1949 e é irmão gêmeo do também cartunista Chico Caruso.

Paulo Caruso passou por diversos veículos, como Diário Popular, Folha de S.Paulo, O Pasquim e a revista IstoÉ. Cursou arquitetura na USP (Universidade de São Paulo) no início dos anos 1970, mas não exerceu a profissão e seguiu o caminho das artes. Ele ficou conhecido pelas caricaturas de várias personalidades brasileiras e tinha como marca a sátira da política nacional.

Em 1994, o chargista recebeu o prêmio de melhor desenhista pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte). Também publicou os livros As Origens do Capitão Bandeira, Bar Brasil na Nova República, Ecos do Ipiranga, As Mil e Uma Noites, entre outros.