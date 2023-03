Morre Tom Sizemore, ator de O Resgate do Soldado Ryan, aos 61 anos de idade

04/03/2023 | 09:10



O ano de 2023 está sendo marcado com grandes despedidas de vários famosos, e Tom Sizemore foi um deles.

De acordo com o jornal The Guardian, o ator de O Resgate do Soldado Ryan morreu aos 61 anos de idade na última sexta-feira, dia 4.

É com grande tristeza que tenho que anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore morreu pacificamente durante o sono hoje no St Joseph's Hospital Burbank. Seu irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger estavam ao seu lado, disse o representante do artista, Charles Lago.

Sizemore estava internado em Los Angeles, nos Estados Unidos, desde fevereiro após sofrer um aneurisma.