Daniel Dantas revela que não consegue morar junto com Letícia Sabatella

04/03/2023 | 08:11



Namorados ou colegas de prédio? Daniel Dantas deixou os internautas chocados ao fazer uma declaração polêmica e revelar detalhes sobre seu namoro com Letícia Sabatella. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator confessou que não vive junto com amada, com quem namora desde 2019.

Segundo ele, apesar de estarem em um relacionamento, é muito mais fácil viver separado:

- Não dá para morar junto. A gente é muito diferente, somos opostos.

Em seguida, Daniel fez uma declaração sobre seus outros casamentos. O ator, que vai estrear a peça Ilíada com a amada nesta sexta-feira, dia 3, deixou bem claro que acredita que o método de viver separado poderia ter salvado seus outros relacionamentos.

- Hoje fico pensando que todos os meus outros casamentos deveriam ter sido assim. Num deles, eu morava num bloco, e ela no outro. Era ótimo. Quando a gente queria se ver, atravessava o play e pronto.

Eita... Vale lembrar que, apesar de estarem vivendo separados, a dupla dividiu uma casa durante a pandemia de Covid-19.