Documento. Raízes da nova indústria. 1956: chega a Mercedes-Benz. Jânio e JK em São Bernardo

Milton Parron divulga trecho da cobertura de inauguração da grande fábrica da Vila Paulicéia e o DGABC-TV prepara um programa especial para mostrar a íntegra da reportagem feita pela Rádio Bandeirantes há 67 anos

Informa Parron ao leitor de “Memória”:

¦ A inauguração da linha de montagem de caminhões Mercedes em São Bernardo foi em 28 de setembro de 1956.

¦ No primeiro bloco do programa “Memória” deste final de semana, reprisaremos a cobertura da Rádio Bandeirantes naquele evento, justamente no momento em que o presidente Juscelino Kubitschek dava por inaugurada a indústria automobilística no Brasil.

¦ JK cumpria uma de suas promessas de campanha. A outra promessa, também cumprida, foi a construção de Brasília. Uma terceira, a abertura de novas estradas e assim por diante.

¦ Se for útil para a página “Memória” do Diário, envio a cobertura completa da Rádio Bandeirantes da inauguração da Mercedes, com discursos do governador Jânio Quadros e do presidente Juscelino Kubitschek.

¦ No rádio, só vou usar um trechinho para ilustrar o meu programa, por essa razão envio a íntegra.

NOTA DA MEMÓRIA – Trata-se de um documento raro o levantado pelo jornalista Milton Parron e que integra o CEDOM (Centro de Documentação e Memória) da Band. São 11 minutos de história.



O DGABC-TV está elaborando uma matéria especial em que destacará a íntegra da cobertura daquele 28 de setembro de 1956, desde o desembarque do presidente da República em São Paulo, a sua vinda a São Bernardo e a solenidade gravada para a posteridade. Posteridade que é hoje, quase 70 anos depois. A edição do DGABC-TV será ilustrada por fotos dos primórdios da Mercedes-Benz. Imagens que focalizam uma Vila Paulicéia quase que deserta no Vale do Rio dos Couros. Também serão focalizadas reportagens dos jornais da época.

O INÍCIO. As primeiras instalações da Mercedes-Benz em São Bernardo: a indústria automobilística ocupava espaços rurais da cidade

Os brasileiros...

O circo da Fórmula 1.

A emoção no rádio

Texto: Milton Parron



A temporada da alta velocidade começa neste final de semana, 5 de março, com a realização do GP de Bahrein. O programa Memória será todo ele voltado para os grandes nomes do nosso automobilismo que integraram o circo da Fórmula Um.



Na reminiscência, os primeiros registros serão do nascimento da indústria automobilística em nosso País com o presidente Juscelino Kubitscheck inaugurando as primeiras linhas de montagem em São Bernardo. Na sequência, o saudoso Wilson Fittipaldi, o velho Barão, falando de dois eventos que ele criou, as 24 Horas de Interlagos e as Mil Milhas Brasileiras, tudo ilustrado com jingles de promoção daqueles eventos realizados na década de 60.



Claro, serão apresentados:

¦ os momentos de grande emoção com o primeiro título mundial na F-1 conquistado em 1972 por Emerson Fittipaldi, em Monza;

¦ o primeiro título de Nelson Piquet em 1981;

¦ os títulos de Ayrton Senna;

¦ as duas dobradinhas do Brasil, Piquet e Senna nos GPs da Hungria e de Monza em 1987;

¦ a estreia de Rubens Barrichello em 1993 correndo pela Jordan;

¦ e, claro, a nossa última grande promessa, Felipe Massa.

Os acidentes, as vitórias, as estreias e os encerramentos de carreira dos nossos intrépidos pilotos de F1, tudo isso no programa Memória deste final de semana.



EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). A F-1 no rádio. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 4 de março de 1993 – ano 34, edição 8325

MANCHETE – Tráfico pode reunir policiais. Desbaratada quadrilha no Grande ABC.

FUTEBOL – Pela Série Amarela da Segunda Divisão, ontem (3-3-1993): no Bruno Daniel, Santo André 2, Internacional de Limeira 0; Araçatuba 2, São Caetano 1.

VÔLEI FEMININO – São Caetano/Colgate está na final da Liga Nacional, temporada 92-93: ontem à noite (3-3-1993), 3 a 1 sobre a Blue Life/Nossa Caixa, de Ribeirão Preto, no Ginásio Milton Feijão.

INTERNACIONAL – Morre Albert Sabin, criador da vacina oral contra a pólio: ontem (3-3-1993), aos 86 anos, em Nova York.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Queluz, no Vale do Paraíba. Elevado a município em 4-3-1842, quando se separa de Areias.

¦ Hoje é também o aniversário de Pindobaçu (BA) e de Santa Terezinha (MT).