São Bernardo FC e Água Santa intensificam os treinos

Da Redação



04/03/2023 | 06:07



Na véspera do grande clássico do Grande ABC pelo Campeonato Paulista, o São Bernardo FC e Água Santa intensificaram os preparativos para o confronto. As duas equipes vão treinar neste sábado (4) no período da manhã, de olho na vitória. O jogo será no domingo (5), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. O time da casa fecha a preparação hoje, no centro de treinamento do time, em Atibaia, na Grande São Paulo. Já o Netuno faz o mesmo trabalho também de manhã, em Diadema.



As equipes tiveram diferentes tempos de preparação para o confronto. Enquanto o São Bernardo FC jogou pela Copa do Brasil na quarta-feira, quando foi eliminado pelo Náutico (PE), o Água Santa ficou a semana toda focado nos treinos.



Os comandantes das equipes mantêm a discrição. O técnico do Tigre, Márcio Zanardi, terá desfalques por lesão e suspensão. Apesar disso, ele confia no bom resultado. “A equipe já mostrou que está correspondendo. Eu ainda não defini a equipe, pois tivemos um jogo desgastante contra o São Paulo e veio o Náutico logo em seguida. Os atletas sentiram bastante a parte física. Mas quero ir com força máxima”, afirma.

O técnico do Água Santa, Thiago Carpini, optou por elogiar o oponente no clássico. “Nosso adversário vem apresentando um bom futebol e vamos continuar com a nossa evolução”, ressalta.



INGRESSOS

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site saobernardofc.soudaliga.com.br ou na bilheteria do Primeiro de Maio, no sábado das 10h as 17h e no domingo a partir das 10h. A inteira custa R$ 40 e meia entrada R$ 20.