Santo André encerra participação no Paulista neste sábado (4) contra o Corinthians

04/03/2023 | 06:06



Sem ter de se preocupar com a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians recebe o Santo André, às 18h30 deste sábado (4), com apenas um objetivo em mente: terminar na melhor colocação possível para disputar na Neo Química Arena uma eventual semifinal, que pelo regulamento da FPF será realizada em jogo único. Já o Ramalhão encerra sua participação no torneio.

No primeiro lugar do Grupo C, o Corinthians é o único dos classificados que já sabe onde disputará as quartas de final. Joga em casa, no próximo final de semana, com data ainda a ser definida.



Na classificação geral, que define o chaveamento da competição a partir das semifinais, o Corinthians está na quinta posição, com 19 pontos. Além de Palmeiras e São Bernardo, que não podem ser alcançados na primeira e segunda colocação, São Paulo e Água Santa, ambos com 20 pontos, são as equipes que separam o Corinthians do terceiro lugar. Para isso, além de vencer seu confronto, o alvinegro terá que torcer para que seus rivais não vençam o Botafogo-SP e o São Bernardo, respectivamente.



Sem chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Santo André entra em campo neste sábado apenas para cumprir tabela. O técnico Matheus Costa comandou o último treino antes do confronto, realizado na tarde de da última sexta (3) no estádio Bruno José Daniel. Na atividade, os jogadores participaram de um treinamento tático, com enfoque na bola parada e depois houve o tradicional treino recreativo.



O Santo André conta com os retornos do lateral-esquerdo Romário e do zagueiro Matheus Mancini, que cumpriram suspensão na rodada passada. Eles devem entrar, respectivamente, nos lugares de Igor Fernandes e Ednei. Já o volante Marthã e o atacante Fernando Viana foram liberados pelo departamento médico e também têm chances de atuar.



Por outro lado, o goleiro Lucas Frigeri, com dores na coxa, não foi relacionado para a partida. Carlos Eduardo entra no seu lugar. Atualmente, o Santo André aparece na terceira colocação do Grupo D com 14 pontos.