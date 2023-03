No Dia Mundial da Obesidade, especialistas alertam para a necessidade de cuidados clínicos

Da Redação



04/03/2023 | 06:04



No Brasil, o número de pessoas com excesso de peso corresponde a mais da metade da população das capitais. Em balanço da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), o estudo indica que 57,2% dos indivíduos acima de 18 anos se enquadra nessa classificação, que corresponde a IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 25 kg/m.



Já os casos de obesidade entre os adultos são de 22,4% no País, com IMC acima de 30 kg/m. No Núcleo de Obesidade da Secretaria de Saúde de Santo André, a rede atende 1.400 pacientes, segundo a coordenadora médica Maria Carolina Nascimento, que, no Dia Mundial da Obesidade neste sábado (4), reforça a necessidade de acompanhamento clínico.



O posto atua desde 2019 e está localizado no Ambulatório de Especialidades do CHM (Centro Hospitalar do Município) com atendimentos para pessoas indicadas pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santo André. “O indivíduo procura a UBS mais próxima da casa dele, onde é feito uma avaliação e o diagnóstico nutricional. Ele é atendido por uma equipe multiprofissional, que o direciona para grupos de obesidade ou, dependendo do caso, para o centro de especialidades. O Núcleo é uma oportunidade dele ter um acompanhamento direcionado.”



Maria afirma que há um incentivo da perda gradativa, em que é demonstrado ao paciente os benefícios de eliminar 3% do peso em um primeiro momento. “As perdas vão de 5% a 10%, seguimos protocolos clínicos para não reforçar estigmas e respeitar a individualidade de cada paciente.”



O IMC é calculado dividindo o peso (em quilo) pela altura ao quadrado (em metros), de acordo com a fórmula IMC=peso/(altura x altura). Se o resultado for menor que 18,5, indica magreza. O valor ideal é entre 18,5 e 24,9. Depois, de 25 a 29,9 já é sobrepeso. De 30 a 34,9, é obesidade. De 35 a 40, obesidade grau dois. Acima de 40 é obesidade grau três. No último nível, são altas as chances de desenvolver diabetes, reumatismos, apneia do sono, hipertensão e problemas cardiovasculares.