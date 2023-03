O prestígio de Zacarias em festa beneficente

Da Redação



04/03/2023 | 06:04



Político experiente e muito respeitado em Santo André, o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) mostrou mais uma vez seu enorme prestígio em vários segmentos da cidade e entre os andreeenses. Na noite de quinta-feira (2), Zacarias realizou festa beneficente, para celebrar seu aniversário, que foi no dia último dia 25. O encontro ocorreu no salão da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Palmares, e reuniu mais de 200 pessoas, que contribuíram para as obras de restauro da igreja. “Muitos amigos e parceiros vieram me dar um abraço, o que me emocionou muito. E, mais uma vez, a população demonstrou solidariedade e compromisso com a questão social. Fiquei muito feliz”, disse o vice-prefeito.

Bastidores

O silêncio do reitor

O reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, calou-se diante da escandalosa decisão da Prefeitura de São Caetano, sob comando de José Auricchio Júnior (PSDB), de centralizar as licitações das secretarias e das autarquias municipais, incluindo a USCS, o que fere a legislação federal sobre autonomia universitária. Se ele não posicionou contrário à lei do Executivo, aprovada pela Câmara, significa que ele concorda com tamanha arbitrariedade?