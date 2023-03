Paulo Serra assina ordem de serviço para obras de restauro do Cine Lyra

Artur Rodrigues



04/03/2023 | 06:03



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), assinou na última sexta-feira (3) a ordem de serviço para o início da restauração do complexo composto por quatro edificações da antiga sede da Associação Recreativa Lyra da Serra, mais conhecida como Cine Lyra, criada entre os anos 1899 e 1901, em Paranapiacaba.



As obras vão contemplar o edifício multiuso, brinquedoteca, salão foyer e Cine Lyra, além de dois anexos, a antiga torre de projeção e dois sanitários externos. A estimativa é que os serviços de restauro sejam concluídos até o primeiro semestre de 2024, com duração de 15 meses. “A restauração do Cine Lyra vai ajudar a fomentar a economia local, atraindo mais turistas para a vila. Estamos dando à Paranapiacaba a atenção que ela tanto merece e não teve nos anos anteriores à nossa gestão”, afirmou o prefeito.



As obras terão um custo total de R$ 4,3 milhões, sendo esse montante dividido entre o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santo André e recursos da Prefeitura. “Eu acredito que essa seja a cereja do projeto de gestão estabelecido em 2017. A vila de Paranapiacaba tem passado por amplo projeto de restauração. Quando assumimos a Prefeitura, não sabíamos por onde começar. Mas hoje podemos dizer que Paranapiacaba está com uma nova cara, que resgata a sua história”, disse o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fábio Picarelli.



Segundo Paulo Serra, após a conclusão das obras, o espaço deverá receber eventos educativos e culturais, com foco direcionado especialmente às crianças, nos mesmos moldes da Sabina Escola Parque do Conhecimento. “Vamos fazer algo parecido com a Sabina, para que as escolas tragam seus alunos para atividades educativas durante a semana. Aos finais de semana, claro, o espaço será aberto ao público para a visitação, com transmissão de filmes e outras atividades familiares”, afirmou.



VISTORIAS

Paulo Serra aproveitou a presença em Paranapiacaba para vistoriar duas obras promovidas pela Prefeitura que estão perto de serem entregues. O campo onde o Serrano Atlético Clube mandou seus jogos a partir do início dos anos 1900, e que foi o principal ponto de lazer para operários e familiares da linha férrea, teve sua restauração iniciada em 2021 e será entregue até o fim de abril. “Foi o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil. Estamos recuperando as arquibancadas, reformamos os vestiários e ainda colocaremos alambrado e todo um sistema de drenagem. Será um campo de grama natural, já que é um patrimônio histórico”, disse.



O prefeito também visitou um imóvel próximo à ferrovia que abrigará o CAS (Centro de Assistência Social). Segundo ele, o espaço está pronto e deve estar funcionando em menos de um mês.