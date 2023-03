Palavra do Leitor - 4 de março de 2023

Da Redação



04/03/2023 | 06:01



Autonomia universitária

‘São Caetano tira autonomia de autarquias e unifica as licitações’ (Política, ontem). Não é possível que um prefeito que seja médico e sabedor das leis do Brasil, como é José Auricchio Júnior, faça aprovar um projeto de lei que retira a autonomia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), uma prerrogativa que encontra amparo constitucional. O que há por trás disso?



José Cardoso - São Caetano



Metrô – 1

‘Oito empresas se interessam por estudo da Linha 20 do Metrô’ (Setecidades, ontem). Metrô sim! Que todos os estudos, projetos, licenciamentos e verbas estejam totalmente em viabilidade. Assim, quando começar, que termine!



Joseneles Souza Santos - São Bernardo



Metrô – 2

Entra governador, sai governador aqui em São Paulo e continuam tratando os moradores do Grande ABC como palhaços. Só se lembram das pessoas daqui em época de eleição. Até quando seremos enganados com falsas promessas sobre mobilidade?



Jurandir Baganha Costa - Santo André



Zona Azul

Processo licitatório para contratação de empresa para gerenciar o sistema de estacionamento rotativo em São Caetano é suspenso devido indícios de irregularidades (Economia, dia 27). Mais um com suspeita de irregularidades. Viva São Caetano!



Walmir Ciosani - São Bernardo



Invasão de terras – 1

Atenção Brasil, está aberta a temporada de invasões de terras produtivas no País, que, a princípio, deve durar pelo menos quatro anos. No último dia 27, ao menos 1.550 integrantes do MST invadiram três propriedades da Cia. Suzano Celulose no Sul da Bahia. Esta é apenas uma das invasões iniciadas em janeiro. Será coincidência? Lembramos que nos últimos quatro anos esta prática criminosa reduziu a praticamente zero no País. Quem são os financiadores destas invasões? Quem os levou de ônibus, paus de araras e outros meios até lá? Por que não há o mesmo tratamento dado ao dos atos do triste e famoso dia 8 de janeiro em Brasília? A lei não é igual para todos? Será que os que vestem bonezinhos vermelhos são mais bonitinhos e diferentes dos demais brasileiros? O que tem a dizer sobre isso, sr. Moraes? Vale salientar que, no Sul da Bahia, a Cia. Suzano gera aproximadamente 7.000 empregos diretos e outros mais de 20 mil indiretos. O Estado não pode ser omisso, tem que estar presente e agir firme para que o movimento não se alastre e saia fora de controle, se é que há esta preocupação, né? Com insegurança jurídica no agronegócio, carro-chefe da nossa economia, quem investirá no setor? Isto é muito preocupante. Fica aí o alerta às autoridades (in) competentes.



Mauri Fontes - Santo André



Invasão de terras – 2

A organização antidemocrática, comunista, fascista e golpista, com cerca de 1.700 indivíduos, conforme divulgado pela mídia, inclusive com fotos, causou enorme destruição de plantações com fins industriais em três propriedades na Bahia (Teixeira de Freitas, Caravelas e Mucuri) da Suzano Papel e Celulose, que emprega 30 mil operários. Todos os vândalos foram presos, serão fichados e irão responder processos? É preciso também atingir os mandantes, os responsáveis, para puni-los e indenizar os prejuízos. Na democracia, invasão e destruição são atos antidemocráticos que justificam condenação e prisão.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Combustíveis

Pois é, o apetite do atual governo federal pelo dinheiro público não tem limites. Ontem pagávamos R$ 4,79/l pela gasolina do ódio do Bozo. Hoje pagamos R$ 5,29/l pela gasolina do amor do descondenado. Mais uma para a conta dos “isentões” e daqueles que fizeram o “L”.



Vanderlei A. Retondo - Santo André