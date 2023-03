Cidade de SP aplicará bivalente em idosos acima de 60 anos

03/03/2023 | 20:59



A vacina bivalente da Pfizer, que protege contra a covid-19, vai estar disponível para todos os idosos acima de 60 anos a partir da próxima segunda-feira, 6, na cidade de São Paulo. A informação foi divulgada pela prefeitura municipal na quinta-feira, 2. Para a vacinação do novo público, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recebeu 530.776 doses do imunizante.

No momento, a capital paulista vacina idosos acima de 70 anos, além de pessoas maiores de 12 que são imunocomprometidas, indígenas, residentes de Instituições de Longa Permanência e trabalhadores destes locais.

Gestastes e puérperas também poderão tomar a vacina bivalente a partir de segunda. Mas, para isso, é necessário que sobrem doses do imunizante nas Unidades Básicas de Saúdes (UBSs) ao final do dia. Para receber a proteção, é necessário que este público more no bairro do postinho e se inscreva de forma prévia na unidade apresentando um comprovante de endereço.

Até a última quarta-feira, a secretária de saúde da capital já tinha aplicado 129.961 doses da vacina bivalente contra a covid-19 na cidade. Do total, 123.932 foram distribuídas para idosos maiores de 70 anos, enquanto as demais 6.029 doses foram para outros públicos elegíveis.

No momento, estão sendo vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, pelo menos, há mais de quatro meses.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, nas UBSs e em Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas. Aos sábados, as doses são distribuídas somente nas AMAs/UBSs integradas, também das 7h às 19h