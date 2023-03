Educação de Ribeirão Pires convoca professores para rede municipal

Da Redação



A Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires publicou, nesta sexta-feira (3), a convocação de 48 profissionais para reforçar o quadro de docentes da rede municipal. Ao todo, foram chamados do processo de seleção para contratação temporária promovido no ano passado 23 professores A, três professores B - Educação Física, e 22 professores de desenvolvimento infantil.

Os profissionais convocados deverão se apresentar à Prefeitura até a próxima quarta-feira (8), das 9h às 16h, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 - Centro). A relação dos convocados e documentos necessários está disponível no Diário Oficial do Município.