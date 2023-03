Igor Vinícius volta a sentir lesão no púbis e deve fazer cirurgia no São Paulo

03/03/2023 | 20:05



Não vem dando certo as tentativas do departamento médico do São Paulo em apostar em tratamento convencional na reabilitação de alguns atletas. Nesta sexta-feira, o lateral-direito Igor Vinícius voltou a sentir a lesão no púbis e o clube avalia o processo cirúrgico.

O lateral vinha trabalhando normalmente com o grupo e tinha tudo para ser titular em visita ao Botafogo, no domingo. Ele passará por reavaliação neste sábado, dia no qual será definido se passará pelo procedimento cirúrgico, o que é bastante provável e o tiraria dos gramados por mais dois meses.

Sem Igor Vinícius e com Rafinha ainda se recuperando, Ceni deve mais uma vez apostar no jovem Nathan, já que Orejuela ainda carece de um melhor preparo físico após voltar a treinar com bola somente na quinta-feira.

Não é a primeira vez que o técnico Rogério Ceni lamenta perder um jogador que estava prestes a voltar a campo após tratamento convencional. O volante Luan, atualmente já defendendo o time, viveu situação idêntica e acabou adiando seu retorno por ter de operar o músculo adutor da coxa esquerda.

O mesmo ocorreu com o zagueiro Diego Costa, ainda sem data definida para um retorno. O tratamento convencional não deu certo e ele passou por uma cirurgia para retirada de fragmento ósseo no joelho esquerdo. O defensor está aprimorando o físico.

O torcedor do São Paulo e Ceni esperam que isso não se repita com o artilheiro Calleri. O argentino sofreu um entorse grave no tornozelo, sem fratura, e também está em tratamento, com expectativa de volta em no máximo 30 dias.