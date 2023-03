Parque Central sedia Festival de Verão neste fim de semana

Da Redação



04/03/2023



O Parque Central, em Santo André, receberá neste sábado (4) e domingo (5), das 11h às 22h, o Festival de Verão edição Woodstock. Primeiro grande evento cultural, gastronômico e solidário do ano no município, a festividade será uma versão andreense de um dos maiores festivais da história da música. A área verde estará preparada para receber o público no fim de semana, com música, comidas, bebidas e arrecadações.

A entrada é gratuita, mas pode ser trocada por 1 kg de alimento não perecível, que será revertido ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. O montante arrecadado será repassado para as 121 entidades assistenciais que auxiliam milhares de famílias andreenses em situação de vulnerabilidade.

-O Festival de Verão edição Woodstock terá programação musical extensa, com covers de grandes bandas e músicos. No sábado, o som começa a partir das 11h30. O Creedence Classiclearwater leva para o público os sucessos de Creedence Clearwater Revival. Depois, às 13h30, entra em ação Catarina Crystal & Aquamonkeys, com um tributo a Janis Joplin.

A partir das 15h30, Gipsy Magic apresenta um cover de Santana, precedido pela banda Freaks Korn Tribute Brazil, com o som pesado do Korn. Por fim, às 19h30, o punk rock de The Offspring toma conta do palco com o som de The Offspring Cover Brasil. Durante os intervalos, o DJ Júnior Soul agitará o público.

Já no domingo, a partir das 11h30, a Try Blues inicia os trabalhos com um tributo a Jimi Hendrix. Às 13h30, a banda Skobah presta homenagem a Joe Cocker. Já às 15h30, o grupo Doctor Who apresenta os sucessos da banda britânica The Who.

A partir das 17h30, a Rage Against The Machine Tribute Brazil leva aos presentes o melhor de Rage Against The Machine. Por fim, às 19h30, Power of Peppers promete levantar o público com um cover de Red Hot Chilli Peppers. Durante os intervalos das apresentações, o DJ Rodrigo Branco comanda a festa.

A estrutura terá área gastronômica com opções de comidas e bebidas e será pet e kids friendly, com entrada de animais de estimação e espaço exclusivo para a diversão das crianças.