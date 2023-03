Homem mata a irmã e esfaqueia sobrinha após briga em Santo André

Da Redação



03/03/2023 | 19:54



Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por feminicídio e tentativa de feminicídio na noite da última quinta-feira (2), no bairro Sítio dos Vianas, em Santo André.

De acordo com as informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), os crimes teriam acontecido após uma discussão entre a família. O motivo da briga não foi divulgado. Ao chegar no local através de uma denúncia, os militares encontraram o indiciado com uma faca na mão e, ao lado, o corpo de sua irmã com uma série de ferimentos. Ela morreu no local. A filha da vítima também chegou a ser esfaqueada, mas conseguiu fugir do tio ser socorrida.

A faca foi apreendida e a perícia, assim como o IML (Instituto Médico Legal), foram acionados. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Santo André.