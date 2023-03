Festival do Chocolate retorna ao calendário de Ribeirão após 3 anos

Da Redação



04/03/2023 | 00:11



Após mais de três anos, o tradicional Festival do Chocolate voltará a ser celebrado em Ribeirão Pires. O festejo gastronômico está marcado para o segundo semestre e reunirá artistas e comerciantes, além de reinserir a Estância como importante destino turístico da região.A previsão é que o Festival do Chocolate aconteça durante três finais de semana, entre o final de julho e o início de agosto. A proposta é abrir espaço para o cenário indie (bandas independentes) e apostar em atrações que atraiam famílias, como MPB, por exemplo. O prefeito Guto Volpi (PL), afirmou que a intenção é resgatar a essência do festival. “Precisamos trazer novamente as chocolateiras, coisa que se perdeu nos últimos anos. Temos que abrir espaço para a gastronomia da nossa cidade. Isso gera desenvolvimento”, Ainda de acordo com o chefe do Poder Executivo local, todos o evento terá entrada social, com troca de alimentos por ingressos, e terão chamamento público para quem quiser trabalhar.

ENTOADA NORDESTINA

A primeira grande atração do ano, a Entoada Nordestina, já tem data e atrações confirmadas. Marcada para os dias 24, 25 e 26 de março e com entrada social, a 1ª edição do festejo será palco para grandes artistas ligados à cultura nordestina, como o Trio Virgulino, Rodrigo Alves, Circuladô de Fulô e o grupo Rastapé. O cantor e compositor Frank Aguiar encerrará a 1ª edição da entoada, no dia 26. A 2ª edição da FLIRP (Feira Literária) também foi confirmada para outubro e celebrará, desta vez, a obra da escritora e jornalista brasileira, Clarice Lispector. O evento conta com apoio do Diário. Em sua 1ª edição, em 2022, a FLIRP homenageou, em dois dias de evento, o centenário do modernismo de Oswald de Andrade e reuniu 200 artistas, como o escritor Ignácio de Loyola Brandão e o poeta Antonio Carlos Secchin, ambos membros da ABL (Academia Brasileira de Letras), 30 editoras e mais 18 mil pessoas. A realização do 2º Oriental Festival, que em 2022 reuniu, em sua 1ª edição, mais de 10 mil pessoas, também ocorrerá neste ano. As tradicionais celebrações religiosas da cidade, como a Paixão de Cristo, a Festa de Nossa Senhora do Pilar e a Festa do Santo Antônio também estão entre as atrações.