Casa Branca confirma que Biden teve tecido de câncer na pele removido

03/03/2023 | 18:29



O médico da Casa Branca, Kevin O' Connor, afirmou nesta sexta-feira, 3, que uma lesão de pele removida do peito do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mês passado, era um tecido de pele cancerígeno. O presidente continuará fazendo exames de pele regularmente.

A lesão em questão se tratava de um carcinoma basocelular, um dos tipos mais comuns de câncer de pele, mas que costumam ser fáceis de tratar. "Todo o tecido cancerígeno foi removido com sucesso", disse O' Connor, acrescentando que não será necessária nenhuma forma de tratamento extra. O médico disse ainda que esse tipo de câncer não costuma provocar metástase, ou seja, se espalhar para outras partes do corpo.