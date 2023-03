Anchieta-Imigrantes tem lentidão sentido litoral por conta da neblina

Da Redação



O SAI (Sistema-Anchieta Imigrantes) apresenta lentidão no sentido litoral pela neblina em diferentes trechos no final da tarde desta sexta-feira (3). Por conta das condições das vias, a Ecovias, concessionária que administra as rodovias, realiza a Operação Comboio para auxiliar os motoristas.

Segundo a Ecovias, a operação acontece a partir das praças de pedágio da via Anchieta (km 31 ao km 40) e da rodovia dos Imigrantes (km 32 ao km 47), sentido litoral, devido a baixa visibilidade. Na Anchieta, sentido Baixada Santista, o tráfego segue lento por conta do comboio, do km 31 ao km 44. Já na Imigrantes, sentido litoral, a lentidão é do km 32 ao km 47. A concessionária orienta que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da via Anchieta.

Por motivo operacional, estão bloqueadas as alças da Anchieta no km 39 sul e km 40 norte com acesso a Interligação Planalto sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para interligação no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido Litoral.

O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.