Polo Cosmético de Diadema se prepara para participação na Hair Brasil

Da Redação



05/03/2023 | 06:05



O Polo Cosméticos Diadema organizou encontro com empresas e instituições da cidade para traçar estratégias de participação do município na Feira Hair Brasil, que será realizada entre os dias 25 e 28 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Realizada na sede do Ciesp Diadema, a reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do Ciesp, da ACE Diadema, do Senai, da Fatec e das empresas Better Me, Chandal Cosméticos, Syntonics/Avlon e Paperbag. A Lipson também integra o grupo.

“Atuamos na Sedet no tripé de produção de conhecimento científico, olhar para as empresas e o poder público como facilitador de processos. Dentro dessa ótica, unir esforços e atuar em conjunto são passos indispensáveis. Esta é uma das maiores feiras do segmento e será uma vitrine importante para o município”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Barbosa.



Diadema será o único município que terá um espaço próprio na Hair Brasil – o espaço reservado à cidade terá 55 metros quadrados e comportará oito estandes com empresas do ramo de cosméticos da cidade. “Diadema é a quinta maior produtora de cosméticos do Brasil. Estar na Hair Brasil vai ajudar a potencializar o círculo virtuoso”, pontuou Paulo Barbosa.



Durante a atividade, representantes das empresas e das instituições debateram formas de atuação, ideias para atrair o público para os estandes, estratégias de vendas e ações de marketing ao longo dos quatro dias de evento. “Vamos nos reunir mais vezes para ter uma estratégia bem traçada. Já foi um primeiro passo importante para ouvir a experiência de alguns empresários. Certamente, será um marco nesta retomada do Polo Cosmético Diadema”, afirmou Lúcia Bueno, responsável pelo Polo Cosmético junto à Sedet.

Dario Sanchez, gerente regional do Ciesp, elogiou a iniciativa. “Muito importante essa parceria da Prefeitura com o Ciesp. Frutos bons já estão aparecendo.”