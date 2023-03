Bianca Andrade faz procedimento no bumbum por indicação de Anitta

03/03/2023 | 16:11



Amiga de verdade compartilha os segredos! Anitta contou sem problemas o procedimento que fez para ficar com o bumbum na nuca. Bianca Andrade postou em seus Stories que estava no mesmo médico que a cantora tinha sugerido.

A Boca Rosa, como é conhecida, falou que vai aumentar a autoestima mexendo no popô, mas não revelou aos seguidores o que é a novidade. Nos Stories, ela compartilhou imagens do Dr. Herberth Sobral analisando o local:

A Anitta chama o Dr Herberth Sobral de mister bumbum hahahaha. Agora ele cuida do bumbum dela e da Mamy aqui (que sumiu muito nos últimos meses e olha que eu tenho treinado horrores).

Bianca acabou de voltar de viagem da Itália e compartilhou vídeos do médico cuidando de seu rosto. Pelo Instagram, a ex de Fred Desimpedidos, mostrou os procedimentos que fez na pele, um deles chamado Hollywood Peel:

Agora bora cuidar da pele que voltou péssima da viagem, porque né? Fui muito feliz comendo a Itália inteira kkkk.

Patrocínio do Corinthians

Surpreendendo a todos com a mudança de público, Boca Rosa Beauty agora é uma das patrocinadoras oficiais das categorias de base do vôlei feminino do Corinthians. Bianca compartilhou a novidade na última quinta-feira, dia 2. A empresária publicou um vídeo indo encontrar com as jovens atletas para contar a notícia.

Segundo uma entrevista dada pela ex-BBB em 2022 para a Vogue, o faturamento da empresa foi de aproximadamente 160 milhões de reais. Com isso, o patrimônio de Bianca Andrade chegaria a mais de 100 milhões de reais, de acordo com o jornal O Globo.

Para alcançar esse número outras empresas da mamãe de Cris entram na conta, como a Boca Rosa Hair, voltada a cuidados capilares, e a Boca Rosa Company. Tudo isso conquistado depois que a influencer começou a gravar vídeos com dicas de maquiagem para o Youtube.