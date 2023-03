Maíra Cardi mostra Sophia chorando ao ir para casa de Arthur Aguiar sozinha pela primeira vez

03/03/2023 | 16:11



Momento complicado! Maíra Cardi sempre usa suas redes sociais para contar um pouco mais de sua rotina, ou sobre o que está acontecendo em sua vida no momento. Recentemente, ela usou o Instagram para anunciar aos seguidores que está em um relacionamento com Thiago Nigro.

Porém, desta vez, a história não foi tão feliz assim. Isso porque a coach revelou que a filha, Sophia Cardi Aguiar, não estava tão feliz em ir para a casa do pai, Arthur Aguiar. Através dos Stories, Maíra contou que a pequena queria que ela fosse junto.

- Momento sofrimento, tá? Primeira que vez que vai na casa do pai e ela quer que eu vá, quem é mãe sabe como é.

Em seguida, a influenciadora tentou consolar a pequena:

- Por que a gente está chorando? Mas acontece que, olha que coisa boa, você tem várias casas, olha quanto amor, quantas pessoas que te amam, quantas casas legais amanhã é aniversário do papai vocês vão se divertir.

Desabafo

Desde o anúncio do novo relacionamento, tanto Maíra, quanto Thiago Nigro, estão recebendo diversas mensagens. Porém, mesmo com muitos elogios e felicitações, alguns internautas começaram a falar sobre supostas traições de ambos os lados. E, por conta de tantas especulações, o youtuber decidiu desabafar.

- Eu não imaginava tudo isso que ia acontecer, não tô acostumado a ver meu nome em site de fofoca. [...] Sou um cara que fala de negócios, de finanças, sou empresário, empreendedor, não tô acostumado com isso, e não é fácil, é estranho. Eu tive um relacionamento, um relacionamento longo, muito bacana, muito respeitoso. Acho que ambos crescemos muito, a gente aprendeu muito. A gente se apoiou para caramba.

Ele ainda falou sobre os boatos de traição e mandou a real:

- Do outro lado, eu não sou um cara de expor, expor meu relacionamento, minha vida pessoal. Eu nunca fui de expor e vou continuar não sendo assim, meu negócio é finanças. A maior crítica que tenho visto é que anunciamos cedo. Eu concordo. Anunciamos muito rápido, mas não foi por opção. A gente está se conhecendo, feliz, fazendo planos e de repente começam a sair matérias. A gente se vê em uma situação que não dá para negar. A gente não mente. [...] Não era nossa intenção machucar ninguém, em especial as pessoas que viveram com a gente por tanto gente, como é o caso da Camila.

Indiretas sem fim

Além dos desabafos de Maíra Cardi e Thiago, os ex-parceiros deles também se pronunciaram de maneira sutil nas redes. Tanto Camila Ferreira, quanto Arthur Aguiar, pararam de seguir o novo casal no Instagram.