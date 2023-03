Chris Rock tenta fazer piada sobre Will Smith e acaba desagradando internautas, entenda

03/03/2023 | 16:10



Pela primeira vez desde a cerimônia do Oscar de 2022, Chris Rock aproveitou a oportunidade para fazer piadas sobre o incidente entre ele e Will Smith. Em seu novo especial ao vivo de humor, Selective Outrage, da Netflix, que será lançado dia 10 de março, o ator irá mencionar sobre o fatídico tapa.

- A coisa que as pessoas querem saber é se doeu? Inferno, sim, doeu. Ele interpretou Muhammad Ali! Eu interpretei Pookie (em New Jack City). Mesmo em filmes de animação eu sou uma zebra, ele é um maldito tubarão. Fui atingido com tanta força que ouvi Summertime tocando em meus ouvidos.

Em alguns trechos já divulgados do especial, Chris Rock aproveita o momento para fazer piadas sobre o tapa, porém seu humor não agradou a todos. Em uma fala publicada pelo The New York Post, o ator teria exagerado um pouco no teor das piadas.

- Eu torci por Will Smith toda a minha vida, mas outro dia, eu assisti Emancipation só para ver ele sendo chicoteado.

O problema é que, o filme citado por Chris, lançado na Apple TV+ e estrelado por Will Smith, fala sobre a história de Peter, um homem negro escravizado que, após muito tempo sendo torturado e chicoteado, teve suas cicatrizes nas costas fotografadas. As imagens rodaram o mundo e acabaram servindo de argumento para o fim da escravidão nos Estados Unidos e em outros países.