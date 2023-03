Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 05/03/2023

Coluna Social



05/03/2023 | 07:00



Delegada de Defesa da Mulher conta sobre dia a dia

Iniciamos março, mês que homenageia todas nós, mulheres, que com força, sabedoria e sutilezas transformamos o mundo. Anos de árduas batalhas, vencidas pouco a pouco, pela garra e união feminina. Ainda temos grandes desafios, como quebrar pensamentos estabelecidos na sociedade, mas conquistamos, cada vez mais, nosso espaço.

Em comemoração a data, receberemos convidadas especiais com cases inspiradores, nos estúdios do DGABC TV.

Nossa primeira personagem é Renata Cruppi, que está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher em Diadema. Durante o bate-papo, além de contar um pouco de sua história na profissão, a delegada trouxe a temática da violência doméstica e do feminicídio. Ela ressalta a importância da denúncia e, ainda, alerta para os sinais de relacionamentos abusivos, que muitas vezes não são percebidos. Confira a entrevista completa em nosso site.

Celebrar e ajudar

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, celebrou mais uma primavera entre amigos e familiares solidários. O convite era beneficente em prol da Paróquia Nossa Senhora das Dores. No ano passado o valor arrecadado foi usado para reforma do piso e, neste aniversário, para a colocação de janelas. “Penso que esse seja o nosso papel como ser humano, sempre fazer um pouco mais para quem precisa”, salienta Zacarias.

Celebração de uma história

Agradecimentos e lembranças foram marcadas com brinde no jantar festivo em comemoração aos 85 anos da Associação Comercial e Industrial de Santo André. Cerca de 350 convidados, dentre eles, autoridades políticas, empresariais e o vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, Ary Russo, marcaram presença.

A noite relembrou a trajetória da associação, que busca prestar apoio aos empreendedores. Além disso, o cerimonial reservou momento de homenagem para os ex-presidentes. “É preciso planejar os próximos anos para chegarmos ainda mais forte em nosso primeiro centenário”, ressalta o atual presidente, Pedro Cia Junior.

Ativos

A fim de traçar estratégias para a participação na Feira Hair Brasil, na Capital, o Polo de Cosméticos de Diadema organizou encontro com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, empresas e instituições, na sede diademense do Ciesp.

Dedicadas

Movimentando a manhã no rooftop do jornal, esta edição do Café Diário recebeu convidadas do Lions Clube Santa Maria de São Caetano. Na reunião, a presidente Sueli Camargo apresentou a campanha Carência Menstrual, para arrecadar, neste mês, produtos de kit feminino.

O encontro, que visa fortalecer os vínculos com a sociedade no geral, contou com a participação de empresárias, que falaram um pouco da experiência como empreendedoras e também os desafios da profissão.

Inesquecível

Cenário encantador em jardim à beira de um lago abrilhantou o clima romântico do casamento da andreense Marina Awada com Tiago Miziara, profissionais de marketing e economia, respectivamente. O casal recebeu convidados em um fim de semana no Terras de Clara, em Morungaba, Interior de São Paulo, onde realizou o pré-wedding e after com brunch. E detalhe: a noiva trouxe a memória do avô em homenagens. Tanto pela data escolhida, como pela decoração repleta de orquídeas, flor favorita dele.





Resistência

Aprender técnicas de luta está em alta entre as mulheres. Várias modalidades chamam a atenção e devem ser usadas como defesa pessoal. A Federação Sul Americana de Krav Maga incentiva o aprendizado da técnica, por meio de um seminário gratuito, dia 12, às 9h, com o professor Mário Franco. Inscrição pelo telefone 94736-0019.

Iniciativa

Para combater o assédio sexual e a cultura do estupro, bem como, cumprir com a nova Lei Estadual l nº 17.635, que obriga bares e restaurantes a capacitar empregados para proteção das mulheres, o Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC (Sehal) promoverá treinamentos para empresários e profissionais. O encontro, gratuito, será ministrado pela advogada Denize Tonelotto, dia 28, às 15h30, na sede andreense.

Quase igualdade

Força e crescimento são palavras que definem a atualidade do empreendedorismo feminino. Dados do Global Entrepreneurship Monitor 2021, considerada a maior pesquisa mundial do setor, indicam que o Brasil possui 43 milhões de empreendedores, dos quais 45,6% são mulheres.