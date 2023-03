Vereadora e namorado são achados mortos em Juazeiro do Norte, de mãos dadas

03/03/2023 | 16:00



A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), e o namorado dela, Rickson Pinto, ambos de 26 anos de idade, foram achados mortos na manhã desta sexta-feira, 3, na residência onde moravam, no bairro Lagoa Seca, no interior do Ceará.

Segundo policiais que fizeram os primeiros levantamentos no local, a empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos, que estavam na sala da residência, de mãos dadas. Não há sinais de invasão da casa nem de ferimentos de arma de fogo em Yanny e Rickson.

Equipes da Perícia Forense foram acionadas e fizeram as primeiras apurações sobre o caso. A causa da morte ainda não foi divulgada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade. "Somente após laudo da Perícia Forense será possível confirmar a causa das mortes", registrou o órgão.

Na última publicação que fez em rede social, Rickson Pinto postou a frase "você tem o coração bom, não deixe que o mundo estrague isso".

Yanny Brena não presidiu a sessão de quinta-feira, 2, da Câmara de Juazeiro do Norte, o que causou estranheza na Casa Legislativa. Ela não fez contato com os colegas de trabalho, conforme assessores da vereadora.

A presidente da Câmara é médica e foi eleita para presidir o parlamento municipal em novembro de 2022. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL). Yanny Brena também era filiada ao mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quem foi Yanny Brena

Yanny Brena Alencar Araújo estava em seu primeiro mandato como vereadora pelo Partido Liberal (PL). Ela deveria exercer a presidência da Câmara até o fim de 2024. Era a segunda mulher a chefiar o Poder Legislativo da maior cidade do interior do Ceará.

Repercussão

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, decretou luto oficial de três dias e disse estar "transtornado".

"Com muita consternação recebi a notícia do falecimento da nossa querida Yanny Brena, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Neste momento de dor, externo os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da nossa cidade de modo em geral. Que Deus dê conformação a todos, neste momento de grande comoção."

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), também postou nas redes sociais uma nota de pesar.

"Manifesto meus sentimentos aos familiares da presidente da Câmara de Juazeiro, Yanny Brena e seu namorado, Rickson Pinto, pela tragédia ocorrida nessa manhã na cidade. A parlamentar era irmã do deputado federal, Yury do Paredão, a quem registro meu pesar. Que Deus cuide de todos os familiares nesse momento tão difícil", escreveu.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, lamentou o falecimento da vereadora.

"Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor", publicou.

O ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse que recebeu a notícia com muita tristeza.

"Recebi com muito pesar a notícia da morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado; os dois muito jovens. Que Deus conforte o coração de toda a família e dos amigos", escreveu.