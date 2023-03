Edição do Café Diário é movimentada por grupo são-caetanense

Coluna Social



05/03/2023 | 07:00



Mais uma vez, o sétimo andar da sede do jornal recebeu convidadas para manhã no Café Diário. Esta edição contou com a presença de mulheres do Lions Clube Santa Maria de São Caetano, que trouxeram pautas solidárias e empreendedoras.

Sob o comando de Sueli Camargo, o grupo aproveitou a oportunidade para apresentar o lançamento da campanha Carência Menstrual, uma iniciativa especial para o Mês da Mulher, que busca arrecadar produtos de kit feminino, até o fim de março. A ação também foi realizada no ano passado e recebeu doação de 6400 absorventes. “É um assunto pouco falado, mas muito necessário. Tem casos de meninas que deixam de ir às escolas durante o período menstrual por não terem absorvente”, comenta a presidente.

Além disso, a reunião abordou as temáticas empreendedoras de Izabel Cristina, psicóloga e administradora de uma clínica são-caetanense especializada no atendimento infantil, e de Andrea Salvaia, diretora de uma empresa são-bernardense do setor de moda praia. Ambas palestraram sobre as experiências e desafios das profissões, bem como refletiram sobre a importância da empatia.

Realizar estes encontros, para o Diário, é estar mais próximo e fortalecer os vínculos com a sociedade. Sugira pautas para mais edições nos e-mails dgabctv@dgabc.com.br e colunasocial@dgabc.com.br.