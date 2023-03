Corinthians poupa os pendurados Cássio, Roni e Adson contra o Santo André

03/03/2023 | 15:45



O Corinthians terá três desfalques em seu último jogo da primeira fase do Paulistão, neste sábado, na Neo Química Arena, às 18h30, contra o Santo André. Todos por opção de Fernando Lázaro. Pendurados com dois cartões amarelos, o goleiro Cássio, o volante Roni e o meia Adson não foram relacionados.

Já garantido nas quartas de final, o Corinthians tenta apenas melhorar sua posição na classificação geral. Para não ter desfalques na fase de mata-mata - ainda não sabe seu rival entre São Bento, Ituano e Ferroviária, Lázaro resolveu tirar seus titulares deste jogo.

Carlos Miguel deve ganhar nova oportunidade no gol, com Fausto Vera sendo o substituto natural de Roni - o argentino era o titular da posição. Na vaga de Adson o treinador tem algumas opções, como Maycon ou Paulinho mais avançados, ou Romero formando uma linha de três no ataque. Pode, também, entrar com um volante a mais na contenção, caso de Du Queiroz, adiantando Giuliano.

Com somente 19 pontos, o Corinthians busca uma vitória para tentar ultrapassar São Paulo e Água Santa, ambos com 20, já mirando um possível embate das semifinais. A ideia é ter o mando de campo nas próximas duas fases do Paulistão.

Confira os 24 relacionados:

Goleiros - Carlos Miguel, Kauê e Matheus Donelli

Laterais - Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu

Zagueiros - Balbuena, Bruno Méndez, Caetano e Gil

Meio-campistas - Cantillo, Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Guilherme Biro, Matheus Araújo, Maycon, Paulinho e Renato Augusto.

Atacantes - Geovane, Pedrinho, Róger Guedes, Romero e Yuri Alberto.