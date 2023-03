Primo da cantora Becky G é encontrado morto no Rio de Janeiro

03/03/2023 | 15:10



Gabriel Martinez, primo da cantora Becky G, estava desaparecido há alguns dias e, na última quinta-feira, dia 2, foi encontrado morto no Rio de Janeiro. O rapaz havia vindo para o Brasil passar o Carnaval. Em nota ao GLOBO, a informação foi confirmada pela embaixada dos Estados Unidos, que classificou a morte de Gabriel como um trágico acidente.

A Embaixada e Consulados dos EUA estão consternados pela notícia sobre o cidadão norte-americano que faleceu em um trágico acidente no Rio de Janeiro e agradecemos as autoridades brasileiras pelos seus esforços na busca. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família por sua perda. A nossa maior prioridade é servir os cidadãos dos EUA no exterior, e a Embaixada e os Consulados estão preparados para coordenar com a família e fornecer toda a assistência necessária.

O caso foi divulgado nas redes sociais, principalmente por um fã clube brasileiro de Becky G, que postou informações sobre a tragédia e até prints de conversas com familiares de Gabriel.

Oi, muito obrigada pela ajuda. Eu não sei detalhes, mas infelizmente ele foi encontrado (morto), confirma um familiar.

Antes do corpo de Gabriel ser encontrado, internautas iniciaram uma campanha para procurarem o primo de Becky G. Na ocasião, até Anitta ajudou.