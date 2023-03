5 itens mais comprados por brasileiros na Amazon dos EUA

Da Redação, com assessoria

As compras online permitem que as pessoas tenham a facilidade de adquirir o que quiserem, quando e onde acharem oportuno – até mesmo se os produtos vierem de outro país. A Grabr, plataforma de compartilhamento de bagagens que conecta compradores a viajantes em mais de 120 países, separou uma lista com os cinco itens da Amazon dos EUA mais pedidos pelos brasileiros em seu aplicativo. Confira!

1. Oculus Quest 2



Estes são óculos de realidade virtual com 128 GB de memória. O produto afirma proporcionar uma experiência virtual completamente imersiva e suave. No Brasil, o produto custa em torno de R$ 3 mil. Na Amazon dos EUA, por meio do app da Grabr, o preço é de aproximadamente US$ 399 – cerca de R$ 2 mil.

2. Apple AirPods Pro

Os famosos fones de ouvido da Apple, com isolamento de ruído, são o segundo item mais procurado pelos usuários da Grabr. No Brasil, o valor do produto é de R$ 1.500, mas comprando no exterior, o preço cai para US$ 249, uma diminuição de valor de quase R$ 500.

3. Medela Calma Breast Milk Bottle Nipple for Breastmilk Feeding, Mimics

Este kit é composto por duas mamadeiras, um bico de todas as fases e uma tampa. O produto é indicado para mães que precisam alternar a amamentação no peito materno e na mamadeira, sem que isso prejudique o bebê. Em sites brasileiros o produto sai por R$ 269. Na Amazon dos EUA, por sua vez, o mesmo item custa US$ 21,19, cerca de R$ 100.

4. Natrol Melatonin Fast Dissolve Tablets

Os comprimidos de melatonina Natrol de dissolução rápida são o quarto produto mais pedido por meio da Grabr. O rótulo afirma que o medicamente auxilia no sono e aumenta a defesa imunológica. No Brasil, custa em torno de R$ 200, enquanto na Amazon americana o produto sai por ?US$ 9,50, aproximadamente R$ 50.

5. Six Months Kirkland Minoxidil 5% Extra Strength Hair Loss Regrowth

O kit de tratamento para queda de cabelo masculino, com duração de seis meses, é o quinto item mais procurado no aplicativo da Grabr. O produto importado pode ser encontrado no Brasil por R$ 300, porém, na Amazon dos EUA, o kit para seis meses custa em torno de US$ 29,90, aproximadamente R$ 150 na cotação atual do dólar.