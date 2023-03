Jojo Todynho está pedido na Justiça 100 mil reais a cada vez que Lucas Souza citar seu nome

03/03/2023 | 13:11



De casamento dos sonhos para separação pesadelo, Jojo Todynho e Lucas Souza estão em pé de guerra desde que anunciaram o fim do relacionamento no final de 2022. O casal tem usado as redes sociais para expor suas opiniões desde que o polêmico término foi anunciado, mas a cantora parece que cansou dessa situação.

Segundo informações do jornal O Globo, Jojo decidiu parar de usar as redes sociais para expor os abusos do ex-marido e foi diretamente a Justiça para acabar com tudo.

A artista está processando o ex-militar e pediu à Justiça para que Lucas seja proibido de citar seu nome em qualquer meio de comunicação, seja nas redes sociais, entrevistas ou podcasts. Ela ainda quer adicionar uma multa de 100 mil reais a cada vez que o ex tentar falar sobre ela.

Além deste valor para todas as vezes que Lucas fale o nome de Jojo Todynho, ela também pede uma indenização por danos morais no mesmo valor de 100 mil reais. A defesa da artista está pedindo que a Justiça intime o ex-militar por meio eletrônico já que não se sabe o endereço exato de onde ele esteja residindo desde o fim do relacionamento com Jojo.

Nos argumentos do processo, a funkeira diz que está sofrendo constrangimentos desde o início do divórcio e afirma que está sendo vítima de violência psicológica, já que Lucas segue falando sobre ela em inúmeras oportunidades.

O processo está tramitando na Terceira Vara Cível Regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e o juiz Aylton Cardoso Vasconcellos determinou que Lucas Souza deve se pronunciar nos autos e apresentar sua defesa em até cinco dias depois de receber a intimação.