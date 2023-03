Matheus Nachtergaele encerra contrato com a TV Globo após 22 anos

03/03/2023 | 13:11



Matheus Nachtergaele entrou para lista de grandes atores que deixaram o elenco da TV Globo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o artista encerrou o contrato com a emissora após 22 anos de parceria e muitas produções de sucesso.

Seu último trabalho no plim plim foi a série Cine Holliúdy, mas ele também esteve nas novelas Da Cor do Pecado, Os Maias, A Muralha, Cordel Encantado e Saramandaia. Matheus fez história no clássico O Auto da Compadecida, em 1999, um de seus primeiros trabalhos de sucesso na Globo.

Já no mundo das séries, ele esteve em Filhos da Pátria e em Todas as Mulheres do Mundo, produção de 2020. Até o momento, a emissora e o ator ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Vale lembrar que muitos atores de sucesso deixaram a Globo nos últimos anos, entre eles Lázaro Ramos, Danton Mello, Débora Nascimento, Grazi Massafera, Antonio Fagundes, Ingrid Guimarães, Cleo Pires, José Loreto, Bruno Gagliasso e muitos outros. Alguns desses nomes, no entanto, continuarão trabalhando para a emissora, mas por obras específicas, sem contratos de exclusividade.