Ana Hickmann abre álbum de viagem e mostra fotos ao lado do filho

03/03/2023 | 13:10



Curtindo um tempinho em família Ana Hickmann que fez aniversário recentemente, compartilhou nas redes sociais um carrossel de fotos com o filho Alexandre. Os dois estão aproveitando as belezas naturais do Jalapão, no Tocantins.

Nas imagens, Hickmann mostrou um pouco das aventuras de mãe e filho e durante a última quinta-feira, dia 2, a apresentadora e Alêzinho, como ela o chama, fizeram rafting. Segundo ela, essa foi a primeira vez do jovem de oito anos de idade. Caso você não saiba, no esporte radical os participantes descem corredeiras.

Em uma das publicações da viagem, Ana contou como estava orgulhosa da coragem de Alê:

Foi a primeira vez dele, meu menino muito corajoso! Descemos o Rio Sono, em um percurso de 12 km. Foram duas horas de passeio! E por fim, um mergulho na água para lavar a alma e agradecer por esse dia maravilhoso. Estão gostando de acompanhar? Estou postando nos Stories!

Momentos especiais...

Ana Hickmann também compartilhou alguns outros momentos da viagem. Do café da manhã, as aventuras e até o descanso depois de um longo dia de curtição.

Já nos Stories, a modelo mostrou mais detalhes de seus dias com Alêzinho e até uma dança no final do dia dos dois.