Travis Scott é procurado pela polícia por suposta agressão em boate

03/03/2023 | 13:10



Travis Scott estaria sendo procurado para interrogatório pela polícia de Nova York por supostamente agredir um funcionário de boate e causar danos materiais. Segundo informações do The Guardian, o rapper deu um soco em um engenheiro de som e com isso, causou cerca de 62 mil reais em danos ao equipamento.

O funcionário do Club Nebula afirma que o artista o agrediu após entrarem em uma briga verbal e ainda danificou um alto-falante e uma tela de vídeo. As autoridades teriam comparecido ao local, onde Travis estava presente para apresentar um set de DJ em uma festa após um show de Don Toliver.

Apesar de o porta-voz do rapper não ter negado o incidente, o sócio-gerente da boate disse que foi completamente fora de proporção e o advogado do norte-americano definiu os relatórios iniciais como clickbait e desinformação:

Estamos trabalhando ativamente com o local e a aplicação da lei para resolver e esclarecer as coisas. Estamos confiantes de que nosso cliente será inocentado de qualquer irregularidade.

Dorian Harrington, que ajudou a organizar o evento, declarou:

- O que vi no palco não reflete o que li nas notícias. A música e a noite correram muito bem e todos saíram tranquilos.