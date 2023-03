No testamento, Pelé diz que pode ter mais uma filha herdeira

03/03/2023 | 11:10



Ao que parece, o testamento de Pelé está dando muito o que falar. Isso porque, segundo a colunista Mônica Bergamo, o ex-jogador de futebol, que morreu em dezembro de 2022, deixou registrado nos documentos que pode ter mais uma filha herdeira.

Apesar do processo correr sob segredo de Justiça, dois meses antes de Pelé morrer após batalha contra o câncer, o Tribunal despachou uma carta precatória de intimação para que o craque fizesse um teste de paternidade. A ação foi aberta por Maria do Socorro Azevedo. Contudo, ainda de acordo com a jornalista, Pelé nunca chegou a fazer o exame.

A fortuna do atleta é estimada em 15 milhões de dólares, mais de 80 milhões de reais. Além da casa no Guarujá, em São Paulo, existem ainda alguns investimentos em imóveis e os direitos sobre a marca Pelé. O patrimônio deve ser dividido entre seis filhos, a viúva e dois netos de sua filha Sandra, que morreu em 2006.

Márcia Aoki contratou até uma equipe de advogados para representá-la. O motivo é claro. Teoricamente, a viúva do craque não teria direito à herança do marido por questões matrimoniais. Porém, para não deixá-la desamparada após sua morte, Pelé pensou em tudo. Em 2020, ele deixou assinado no testamento que 30% de seus bens ficariam para a amada. Segundo a colunista, ele até especificou que a casa de Guarujá deveria ser de Márcia.

Sendo assim, a esposa é classificada como principal herdeira e os demais vão ficar com cerca de 10% do total da herança. E detalhe: até o momento não há divergência entre eles, pois buscam uma composição amigável para preservar a memória de Pelé. "Pelé, sabendo que Márcia não seria sua herdeira, fez questão de protegê-la. O testamento que deixou foi uma declaração de amor a ela", disse o advogado.