Métodos para atração de clientes e de audiência no LinkedIn

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/03/2023 | 10:55



Para empresas, marcas e criadores de conteúdo, entender melhor a audiência e encontrar formas de alcançá-la são a alma do negócio. Com o estudo inédito “Pesquisa de Comportamento do Usuário do LinkedIn”, a Gombo decifra uma série de características e comportamentos de usuários da rede social corporativa. São informações que servem como insights para a exploração dessa plataforma de maneira comercial e para engajamento.

O estudo, realizado em parceria com a Lumen Academy, gerou o ebook “Decifrando o Comportamento dos Usuários do LinkedIn”, que pode ser baixado de forma gratuita no site da Gombo. Maior pesquisa já realizada no Brasil sobre o assunto, teve a participação de 2.977 usuários ativos da plataforma, independentemente da frequência, de todas as regiões do País e também brasileiros que moram e trabalham no exterior.

Como exemplo, o estudo aponta o alto nível de escolaridade dos entrevistados: Ensino Superior (42,1%); Especialização/MBA (43,4%); Mestrado (5,3%); e Doutorado (1,4%). Outro dado importante envolve a performance das postagens patrocinadas na rede: 49% dizem já ter clicado em posts do gênero.

Outro dado trazido pela pesquisa é sobre a produção de conteúdo na rede: 42% das pessoas que responderam estão produzindo ativamente e, deste grupo, apenas 5,4% produz conteúdo diariamente. Sobre a frequência de acesso dos entrevistados ao LinkedIn, 56,7% responderam que acessam a rede muito frequentemente e 34,5%, frequentemente.

Os resultados da pesquisa ainda ressaltam como o LinkedIn, além de uma rede social profissional, é um oceano azul para criadores de conteúdo. Enquanto 87% das pessoas afirmaram gostar de ler, ouvir ou ver o que é compartilhado, há uma parcela bem menor criando conteúdo por lá: 39,3%. Mas, levando a análise para uma frequência semanal, apenas 18,1% das pessoas afirmaram criar conteúdos semanalmente ou diariamente.

Ao longo de 31 páginas, o ebook reúne informações que possibilitam às marcas, empresas e aos produtores de conteúdo traçar atuações mais eficazes no LinkedIn, aprimorando assim a participação, o engajamento, a influência, a imagem e a reputação na rede corporativa.

Dicas para exploração da plataforma com eficácia

Com base na pesquisa e na experiência trabalhando com marketing e criação de conteúdo com foco no LinkedIn, Erih Carneiro e Dimitri Vieira, cofundadores da Gombo, elencaram algumas dicas para a exploração da rede social por empresas, marcas e criadores de conteúdo.

Fortalecer a marca

Ao criar conteúdo para a maior rede profissional do mundo, o bom gerenciamento da rede social ajuda na construção de identidades de empresas, marcas e de pessoas.

É importante apostar na diversificação dos conteúdos e na apresentação de novidades, já que isso estimula o engajamento. É preciso escapar do mais do mesmo. Não adianta acompanhar os concorrentes para assim identificar e cobrir eventuais gaps. É necessário sair na frente da concorrência.

Construção de identidade

Um bom método de comunicação na rede social contribui para a construção de imagem e de reputação, o que, hoje, está totalmente vinculado aos propósitos. É importante manifestar as crenças.

Como exemplo, nas manifestações antidemocráticas e de vandalismo ocorridas em 8 de janeiro em Brasília (DF), empresas dos mais diferentes portes e setores utilizaram o LinkedIn para afirmar a importância de trabalhar em favor da democracia no País.

Participar de debates

Atualmente, comportamentos isentos não são mais adequados e, muitas vezes, sequer toleráveis. É preciso tomar partido, emitir opiniões. Portanto, muitas vezes, é importante participar de debates.

Isso não quer dizer que é necessário ter opinião e comentar sobre todo e qualquer assunto. Porém, em temas relevantes dos setores das empresas, marcas e pessoas, e também em temas sociais em evidência, é adequado se posicionar.

Ser referência é mais que dominar um assunto ou oferecer um bom produto: é ter propósitos e opiniões.

Oportunidades de negócios

A construção de imagem e a participação em debates relevantes são benéficas para o engajamento, ou seja, para ter notoriedade e relevância. Isso é importante para a geração de negócios: parceiros comerciais buscam vínculo com quem é referência.

Por meio da análise das informações obtidas na “Pesquisa de Comportamento do Usuário do LinkedIn” e de uma atuação comercial estratégica, somadas ao posicionamento com responsabilidade social, as empresas, marcas e criadores de conteúdo podem utilizar o LinkedIn como vitrine e uma forma de potencialização de negócios.