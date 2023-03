Pérez é o mais rápido no 1º treino da temporada da F-1; Aston Martin começa bem

03/03/2023 | 10:21



Sergio Pérez, da Red Bull, foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre da temporada da Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, no Circuito Internacional do Bahrein, palco do GP inaugural de 2023. O piloto da Red Bull fez uma volta de 1min32s758 calçando pneus macios nos 30 minutos finais da sessão. Seu companheiro de equipe, o atual campeão Max Verstappen, foi o dono do terceiro tempo, 0s617 atrás do mexicano.

O segundo tempo foi de Fernando Alonso, que anotou o tempo de 1min33s196, e mostrou que a Aston Martin, protagonista de bons desempenhos nos testes da pré-temporada, pode criar expectativas de ter um ano interessante. O canadense Lance Stroll, que quase foi substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich por causa de uma lesão, colocou o outro carro da equipe britânica no sexto lugar do ranking de tempos, superando problemas mecânicos.

Acima de Stroll, estiveram Lando Norris, da McLaren, e o atual vice-campeão Charles Leclerc, da Ferrari. Já o também ferrarista Carlos Sainz enfrentou problemas ao girar na curva 10 e, embora tenha se recuperado, terminou em último lugar. Entre os novatos, quem se saiu melhor foi Oscar Piastri, parceiro de Norris na McLaren, que terminou como dono do 12º melhor tempo. Também estreantes como pilotos titulares na F-1, Nyck de Vries, da AlhpaTauri, e Logan Sargeant, da Williams, ficaram em 16º e 18º lugar, respectivamente.

Para a Mercedes, que vem de uma temporada 2022 de oscilações, o desempenho foi intermediário. O heptacampeão Lewis Hamilton ficou com o décimo lugar logo acima do companheiro George Russell, dono da 11ª posição. Os dois ficaram atrás da dupla da Alpha Romeo, formada por Valtteri Bottas (9º) e Zhou Guanyu (8º). Kevin Magnussen, da Haas, foi o sétimo.