Fred troca carícias com Larissa e revela estratégias após liderança no BBB23

03/03/2023 | 10:10



Fred Desimpedidos conquistou o posto de líder da semana e está só sorrisos com o poder que tem nas mãos esta semana no BBB23. Por isso, o brother já começou a pensar em qual será a sua estratégia para o jogo.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 3, o influenciador chamou Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa para o Quarto do Líder e decidiu compartilhar com as amigas quais são os seus pensamentos para o paredão que rola no próximo domingo, dia 5.

O pai de Cris confessou que sua primeira opção para enfrentar a berlinda é Key Alves, mas se as coisas não saírem como planejado, Sarah Aline também é um dos nomes na lista.

O grupo está contando com a possibilidade de um brother do Quarto Deserto atenda o Big Phone e tire a jogadora de vôlei da possibilidade de conquistar o Bate-Volta, assim Fred pode colocá-la direto no paredão.

O influenciador ainda confessou que não gostaria de precisar colocar Sarah em maus lençóis, mas analisando a situação atual, é um mal necessário.

- Óbvio que não gostaria de colocar a Sarinha, mas nesse cenário tenho um argumento que é muito seguro. Também puxaria torcida pra ela tranquilamente. Seria até muito doido, eu indicar ela e puxar torcida pra ela. Seria uma movimentação pensando nisso.

Mas calma, achou que Fred tinha aproveitado o VIP só para ter conversar privadas? Claro que não! O brother chamou Larissa para passar a noite no Quarto de Líder e os dois aproveitaram, e muito, o quentinho debaixo dos edredons.

O casal dormiu agarradinho e trocou muitos beijos e carícias ao longo da noite. E aí, você shippa Laried?

E as coisas começam a afunilar no jogo

Enquanto o Quarto Deserto estava bem tranquilo, o Quarto Fundo do Mar está preocupado com o que pode acontecer nos próximos dias, já que eles têm menos aliados.

Sarah Aline, por exemplo, está certa de que um deles será indicado ao paredão e vai precisar batalhar para continuar no confinamento.

- A gente vai para o paredão, né? Um da gente vai. Eu acho que tem possibilidade para todo mundo, a menor possibilidade é da Marvvila de ir pelo líder. A gente está lascado. Amanhã, eu tenho o Poder Curinga e, mesmo eu ficando na Xepa, eu consigo ganhar se eu comprar tudo.

Está na hora de dizer tchau?

Os brothers que ficaram de fora do quarto VIP também não perderam a oportunidade de fazerem as suas próprias análises de jogo. MC Guimê, por exemplo, decidiu falar sobre o posicionamento de Key Alves:

- Ela se perdeu muito nesse game aqui. Com todo respeito à ela, mas eu acho muito difícil ela não sair se ela bater no paredão.

Eita, será que os planos vão correr como eles imaginam? E parece que Cezar, que também está na berlinda ao lado da jogadora de vôlei, definiu o seu alvo e quer ver MC Guimê enfrentar dificuldades.

- Eu queria saber a força do Guimê lá fora. Eu quero saber como é a percepção do público em cima do Guimê.

Amigos também brigam!

Durante a madrugada, Gabriel Santana, Sarah Aline, Marvvila e Cezar decidiram ficar acordados caso o Big Phone tocasse. Conversa vai, conversa vem, uma piadinha acabou tirando a psicóloga do sério.

Acontece que o ator comparou Sarinha com Ivy, participante do BBB20, e alguns minutos depois, Marvvila diz que ela é, na verdade, Lumena da edição do reality de 2021. As comparações incomodaram a amiga que explodiu:

- Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, desde que chega um momento que vocês começam a me irritar... Falar coisa que eu não quero não é pra falar.

Vixe! E parece que Gabriel e Marvvila não aceitaram muito o posicionamento de Sarah. A psicóloga se sentiu desconfortável e decidiu deixar o cômodo, indo para a área externa da casa.