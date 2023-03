Klara Castanho quebra o silencio e afirma pela primeira vez que denunciou abuso sexual: O que me resta é confiar na Justiça

03/03/2023 | 10:10



Discreta com a vida pessoal, Klara Castanho está aos poucos quebrando o silêncio. Em junho de 2022, a atriz revelou que sofreu abuso sexual, engravidou e entregou o bebê para adoção. Na época, o caso foi exposto na web e ela recebeu apoio de diversos artistas e fãs. Agora, de acordo com Patrícia Kogut, Klara afirmou pela primeira vez que denunciou o crime e não deixou passar batido, como alguns internautas especularam.

A artista de 22 anos de idade participou da gravação do Altas Horas especial do Mês da Mulher, na TV Globo, e abriu o coração. Com Sandra Annenberg e a ex-BBB Tina Calambra ao seu lado, a atriz contou:

- Foi um período de recolhimento voluntário depois de tudo o que aconteceu no ano passado. Depois que vim a público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais fui submetida. Todos, sem nenhum exceção.

E continuou:

- O que me resta neste momento, e ainda bem, é confiar na Justiça e eu confio muito. Não só na Justiça, mas numa Justiça maior.

Serginho Groisman ainda explicou:

- Ela diz que escolheu o Altas Horas pelo acolhimento que o programa permite. Falou sobre como foi forçada a expor sua vida privada e fez uma reflexão muito madura sobre as redes sociais. Aquela menina de 22 anos de idade virou uma mulher com fala firme e segura.