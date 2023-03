10 recursos do Snapchat desconhecidos para parte dos usuários

Da Redação, com assessoria

O Snapchat é um dos aplicativos mais usados do mundo, com mais de 363 milhões de usuários ativos diariamente. Muitos que usam o app desde sua adolescência podem considerar já conhecerem profundamente a rede. Entretanto, com novos recursos surgindo constantemente, é provável que haja ferramentas e atualizações que até mesmo os mais atentos dos Snapchatters possam ter perdido. Mas não se preocupe. A seguir, estão 10 coisas legais que você não sabia que poderia fazer na plataforma.

1. Aprenda sobre uma garrafa de vinho

Conheça o vinho que está apreciando usando o recurso Snap Scan. É uma ótima ferramenta para aprender mais sobre aquela garrafa que seus colegas lhe deram de presente de aniversário, por exemplo. Para isso, basta pressionar e segurar sua câmera Snap sobre qualquer rótulo de vinho.

2. Resolva problemas de matemática

É tão fácil quanto 1+1. Basta pressionar e segurar sua câmera em cima de uma questão de matemática escrita e pronto! Problema resolvido.

3. Descubra lugares populares para visitar

Usando o Snap Map, os Snapchatters podem descobrir e explorar bares, restaurantes, clubes e eventos mais badalados da área com base no que é popular entre seus amigos e a comunidade da plataforma.

4. Reserve locais, verifique horários de abertura e descubra shows populares

Depois de descobrir um novo estabelecimento badalado por meio do Snap Maps, basta clicar no coração para adicioná-lo aos seus lugares favoritos. Os perfis dos locais permitem que os Snapchatters liguem para fazer uma reserva e descubram as melhores rotas para chegar até lá.

5. Confira seu perfil astrológico

O Perfil Astrológico do Snap pode ser acessado por meio da página de perfil. Ele analisa o Sol, a Lua e os planetas para se aprofundar um pouco mais sobre você. Além disso, os usuários podem enviá-los para amigos e postar em suas histórias.

6. Descubra novos artistas e sons no Snap

Com apenas alguns toques, você pode descobrir o nome daquela música nova. Isso porque usar o recurso de digitalização do Snap é a maneira mais fácil de descobrir novos artistas e canções. Basta pressionar e segurar em qualquer lugar da tela da câmera para que o aplicativo reconheça.

7. Verifique a compatibilidade do seu signo

Quer saber um pouco mais sobre por que você e seus melhores amigos do Snap se dão tão bem? Confira a conexão do seu signo abrindo o perfil do Snapchat, rolando até o final e tocando no botão de compatibilidade.

8. Use os widgets da tela de bloqueio

Inicie os bate-papos com um toque, salvando as conversas diretamente na tela de bloqueio. Dessa forma, os Snapchatters podem manter as conversas com seus melhores amigos em tempo real.

9. Varredura de voz

Você sabia que os Snachatters podem encontrar as lentes que estão procurando em tempo recorde apenas pedindo? Usando o Voice Scan, os usuários podem utilizar seus comandos de microfone e voz para procurar lentes que usam AR para mudar sua aparência ou o ambiente ao redor.

10. Compre de suas marcas favoritas

Os Snapchatters da moda podem usar as lentes AR no aplicativo para experimentar itens populares de suas marcas favoritas. Itens como a bolsa Prada Galleria e as camisetas Off White da Farfetch, por exemplo, estão disponíveis para experimentar no aplicativo.