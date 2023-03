Zico supera cirurgia, faz 70 com programa na TV e livro com história de gols

03/03/2023 | 09:15



Os dias que precederam a data natalícia do maior jogador da história do Flamengo impuseram ao senhor Arthur Antunes Coimbra, o Zico, um fôlego de garoto. Foi tema do bloco Fla-Master em pleno carnaval carioca, ganhou camisa temática do time do coração e ainda teve a carreira passada em revista no telão do Maracanã, antes da final da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle.

A chegada ao clube dos setentões, no entanto, é um divisor de águas na vida pessoal do ex-atleta. Há um ano, ele foi submetido a uma cirurgia de prótese no quadril e, por algum tempo, precisou ficar preso às muletas nesta fase de recuperação. Atualmente, além de voltar a aprontar das suas nas peladas com os amigos, o ex-camisa dez tem se mostrado inquieto nas atividades profissionais: é apresentador de um programa de entrevistas na TV, roda o País para divulgar o livro que conta a história dos seus gols, atua como palestrante, visita as franquias das escolinhas que carregam o seu nome e ainda administra um canal no Youtube com mais de um milhão de seguidores.

Thiago Coimbra, 40 anos, caçula de uma família de três irmãos, falou do ano difícil que toda a família passou em 2022 e festeja a volta por cima que o pai deu em mais um exemplo de força de vontade. "Deu susto na gente com o problema do quadril né. Ele estava muito triste por causa do problema, mas se dedicou como nunca para conseguir melhorar. Agora, chega aos 70 anos como um vovô-garoto. Muito lúcido e cheio de energia. Poder voltar a jogar as peladas já faz um bem danado", afirmou o filho mais novo ao Estadão.

O episódio causou tanta consternação à época, que o próprio Zico se apressou em postar um vídeo nas redes sociais, logo após o procedimento cirúrgico. Com o auxílio de muletas, ele falou da necessidade do descanso e adiantou que tudo estava correndo dentro do previsto. "Está tudo bem, eu fiz a cirurgia do quadril, coloquei a prótese, e agora vou ficar um pouquinho de molho. Recuperar bem, fazer uma boa fisioterapia para voltar zerado. Obrigado a todos pelo carinho e pelas mensagens", afirmou o jogador, na ocasião, pelas redes sociais.

Ídolo maior de um clube que neste ano só vem colecionando decepções nos gramados, Zico marcou presença na final da Recopa Sul-Americana. Se o final foi melancólico com a perda de mais um título, antes de a bola rolar o ambiente foi de homenagens. Diante de um público superior aos 71 mil torcedores, o ex-jogador teve o seu coração testado ao ser exaltado pelo presidente Rodolfo Landim. No telão, lances do atleta embalaram os sonhos de muitos rubro-negros. "Só tenho a agradecer por tudo que aconteceu na minha vida, ao Flamengo por ter aberto as portas para mim e pela oportunidade de ter grandes conquistas pelo meu clube de coração. O meu muito obrigado", afirmou o Galinho.

Mandatário do CFZ, Thiago Coimbra testemunhou, em pleno sábado de carnaval, mais homenagens a seu pai. Idealizador da iniciativa, o ex-jogador Adílio comandou um trio elétrico onde integrantes do bloco da Fla-Master festejaram os 70 anos de Zico. Artistas como Dudu Nobre e Neguinho da Beija-Flor, engrossaram a turma de foliões que saudaram a proximidade do aniversário do ex-camisa dez.

Em foto ao lado do ex-companheiro Júnior, Zico agradeceu nas redes sociais pela festa. "Obrigado pela presença de tantas pessoas importantes na minha vida. Amigos da vida, da bola e da música", disse em postagem.

Homenagens prestadas, e com a saúde física em dia, o que o ano de 2023 pode esperar de Zico é muita atividade. E quem adianta isso é o próprio Thiago Coimbra. "Meu pai ainda tem um contrato com o Kashima Antlers e viaja duas vezes por ano ao Japão para cumprir as obrigações de marketing".

No Brasil, os compromissos não param de surgir. Um dos projetos recentes que mostram a faceta de homem de mídia é realizado na sede do clube do CFZ, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Ali, em um espaço chamado "Bar do Galinho", Zico vem trazendo profissionais do futebol desde outubro do ano passado para participar da "Resenha do Galinho".

Acostumado a comandar entrevistas em seu canal do Youtube, Zico falou desse seu novo desafio. "Não é tão difícil. Tenho muita experiência nesses papos. Já fiz vários programas parecidos. É uma resenha, é falar de futebol. Fico feliz também por ter muita receptividade das pessoas que convido. Ideia é sempre deixar o entrevistado à vontade", disse Zico.

A chegada de 2023 vem servindo também para tirar o Galinho de Quintino de casa para apresentar ao Brasil, o seu currículo de artilheiro ao longo da carreira. O livro traz detalhes históricos e enumera todos os 826 gols marcados na escolinha, no juvenil e no profissional, além de trazer informações e estatísticas do ex-meia.

HERDEIRO DA FAMÍLIA

Idealizador de um evento que já faz parte do calendário esportivo do Rio de Janeiro, o "Jogo das Estrelas" caminha para sua 19ª edição. Com o intuito de angariar fundos e mantimentos para entidades beneficentes, a reunião de jogadores, ex-atletas e artistas sempre chamou a atenção do público para as partidas com caráter festivo no fim do ano.

Na última edição, no entanto, um adolescente de 14 anos acabou roubando a cena ao marcar dois belos gols no Maracanã. Neto de Zico, o canhoto Felipe ganhou elogios do avô e fez despertar nos torcedores a possibilidade de uma continuidade da dinastia Coimbra nos gramados em um futuro próximo.

Thiago Coimbra, tio de Felipe, falou da relação do avô Zico com o neto. "Ele agora procura aproveitar ao máximo o tempo que tem para ficar com os filhos e netos. E o carinho é igual para todos. Quando era jogador, ele não podia estar tão presente, então, isso pode até ser uma espécie de compensação", disse.

Sobre a expectativa em cima do que o menino apresentou no Maracanã, Thiago falou que Zico não coloca nenhum tipo de pressão. No entanto, antes do jogo festivo, fez questão de fazer um treininho com o neto. "Ah, ele ficou muito feliz com os dois gols né. Comemorou muito e até bateu uma bola antes do jogo com ele. Mas a preocupação agora é mesmo a de avô. É curtir bastante os netos e deixar as coisas acontecerem", encerrou Thiago.