Fred vence prova e é o novo líder do 'BBB 23'

03/03/2023 | 07:52



Fred conquistou a liderança desta semana no Big Brother Brasil 23. O brother venceu a Prova do Líder disputada, ao vivo, na noite desta quinta-feira, 2. A competição foi decidida no desempate entre Fred e Aline Wirley. A oitava prova da edição envolvia sorte e raciocínio. Em um tabuleiro, que imitava uma tábua de frios gigantes, os participantes precisavam acertar as casas que tivessem ou formassem um sanduíche. Vencia quem fizesse mais pontos até que fossem preenchidas todas as casas predeterminadas pelo gabarito.

A disputa foi acirrada e precisou ser decidida no desempate. Aline e Fred jogaram em um tabuleiro extra. Quem conseguisse conquistar três pontos primeiro venceria a disputa. O jornalista levou a melhor na rodada final, com 3 a 0, conquistando o reinado da semana.

Domitila Barros, vetada por Bruna Griphao, a Líder da última semana, Key Alves e Cezar não participaram da dinâmica. A atleta e o enfermeiro foram indicados direto ao Paredão por MC Guimê, que atendeu ao Big Fone na quarta-feira, 1, e escolheu os dois para a berlinda.

Divisão VIP x Xepa

Após ser consagrado por Tadeu Schmidt ao vencer a oitava Prova do Líder, Fred precisou dividir a casa entre VIP e Xepa. Ele ganhou quatro pulseiras. No VIP estão, além do Líder Fred, Larissa, Aline Wirley e Bruna Griphao. Fazem parte da Xepa Cezar, Cara de Sapato, MC Guimê, Key Alves, Domitila Barros, Sarah Aline, Marvvila, Gabriel Santana, Ricardo e Amanda.

Dinâmica da Semana

A Dinâmica da Semana segue no sábado, 4, quando o Big Fone tocará novamente. Quem atender terá que salvar um dos dois emparedados. Se a pessoa já estiver emparedada, poderá se salvar. No domingo, 5, durante a formação do Paredão, a pessoa salva pelo Big Fone de sábado indicará alguém à berlinda.

A votação de domingo será dividida em dois grupos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e os grupos deverão votar entre si. O dono do Poder Curinga desta semana poderá escolher em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Os mais votados de cada grupo e os indicados pelo Big Fone participam da Prova Bate-Volta. Dois serão salvos e os demais formarão o Paredão Triplo junto ao indicado pelo Líder.