Governo dá cinco dias para consumidores denunciarem aumentos abusivos nos postos

Da Redação com Agência Brasil



03/03/2023 | 07:15



O Ministério da Justiça e Segurança Pública fixou prazo de cinco dias para entidades dos estados, municípios e da sociedade civil denunciarem práticas abusivas na venda de combustíveis. O prazo começa a valer a partir desta sexta-feira (3).



As denúncias devem ser enviadas para a Secretaria Nacional do Consumidor. “Essas práticas podem se traduzir desde o chamado cartel, ou seja, na padronização de preços em cidades ou estados ou regiões, ou mesmo na grande discrepância que já se verifica em alguns locais do nosso país”, disse o ministro Flávio Dino, em entrevista coletiva ontem. A partir das informações recebidas, será analisada a possibilidade de abertura de processo para apurar a denúncia.



No Grande ABC, alguns postos de combustíveis reajustaram os preços antes mesmo de receber a nova remessa. Na região, o aumento chegou a R$ 0,30 na gasolina e R$ 0,10 no etanol, segundo o Regran (Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo da Região), em razão da volta parcial dos impostos federais sobre os combustíveis.



Consultado pelo Diário, o ex-diretor do Procon-SP, Fernando Capez, afirmou que há uma liberdade dos postos fixarem o seu valor. “A nossa Constituição consagra livre iniciativa e proíbe a intervenção do Estado no domínio econômico”, avaliou.



Capez esclareceu ainda que é caracterizada prática abusiva em caso de aumento excessivo. “Isso é consistente para obter vantagem desproporcional às custas do consumidor. Mas tem que ser muito abusivo. Um simples reajuste não configura isso.”