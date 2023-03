Renatinho celebra lei para creche noturna

Da Redação



03/03/2023 | 06:14



O vereador de Santo André Renatinho do Conselho (Avante) terminou a quinta-feira (2) bem feliz. É que foi aprovado, em segunda votação, na sessão do Legislativo, projeto de lei de sua autoria que autoriza o funcionamentonoturno de creches municipais e conveniadas, para atender principalmente mães e pais que trabalham em horário mais estendido. “Esse projeto vai atender muitas pessoas que trabalham à noite e não têm com quem deixar os filhos. E muitos desses trabalhadores moram em comunidades de Santo André. Vai ajudar muito”, afirmou o parlamentar. Agora, o projeto vai para a mesa do prefeito Paulo Serra (PSDB), que irá decidir se transforma a proposta em lei.

Bastidores

Julinho na pesquisa

Com 9,8% das intenções de voto para a Prefeitura de São Bernardo e na terceira colocação geral, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado na quarta-feira (1º) pelo Diário, o vereador Julinho Fuzari (PSC), reagiu com otimismo aos números. “A pesquisa demonstra um retrato da realidade de São Bernardo. É muito gratificante ser lembrado pela população, que já me coloca nesse patamar. Isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, disse.