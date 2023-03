Ana Veterinária manda emenda de R$ 100 mil à Apae de Santo André

Da Redação



03/03/2023 | 06:13



Por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil destinado pela vereadora de Santo André Dra. Ana Veterinária (União Brasil), a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) colocou recentemente em funcionamento um antigo projeto educacional, a Sala de Estímulos. O novo serviço atende alunos do Programa Escolarização inicial na faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses, com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado à deficiência intelectual que necessitam de apoio permanente.

A sala possui materiais sensoriais específicos para o trabalho da estimulação auditiva, visual, tátil e a redução dos estímulos visuais. “O local proporciona aprendizados voltados à autorregulação, aumento da tolerância no tempo das atividades propostas, comunicação, noção espacial, lateralidade e equilíbrio, habilidades fundamentais para o processo de desenvolvimento e aprimoramento de novas habilidades”, explica Aline Cristina Luis da Costa, superintendente da Apae Santo André, que atende hoje 450 alunos.



“A Apae Santo André completa 60 anos de atividades agora em 2023 e é referência no trabalho educacional e de saúde. Poder colaborar

destinando R$ 100 mil para o projeto e o aprendizado dos assistidos, auxiliando nas ações de planejamento estratégico institucional, é o que faz valer nosso mandato”, disse a vereadora.



Parte da emenda parlamentar de Ana Veterinária recebida foi investida na capacitação profissional de seus colaboradores. Além disso, foi destinada uma quantia da emenda da vereadora para a confecção de 700 unidades de urnas de papelão para serem distribuídas no comércio da cidade.