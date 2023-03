Vem aí! Tiago Iorc anuncia datas da pré-venda de nova turnê

02/03/2023 | 20:10



Os dias de glória chegaram! Nesta quinta-feira, dia 2, as fãs de Tiago Iorc ficaram muito mais felizes. Isso porque o cantor anunciou que a pré-venda dos ingressos de sua nova turnê. Para os inscritos, a venda começará na próxima terça-feira, dia 7, às 10h.

Intitulada Daramô, a tour chega depois de uma série de shows do cantor na Europa. Nela, Tiago pretende cantar sobre amor, um sentimento que ele considera muito complexo.

- Estou muito animado em celebrar esse momento com o público brasileiro! Tive um gostinho dessa volta aos palcos, durante tour na Europa, mas estou com saudade de sentir o calor e o carinho do nosso povo!, confessou em comunicado.

Apesar de curta, a tour passará por diversos estados do país entre os meses de maio e julho de 2023.

Vale lembrar que, para conseguir comprar os ingressos antes de todo mundo, você não precisa pagar nada. Sim, é isso mesmo que você ouviu! É só se cadastrar no site oficial do cantor.