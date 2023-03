Duas chapas são homologadas para eleições do Guarani

02/03/2023 | 19:36



As eleições do Guarani estão marcadas para o próximo 12 de março e duas chapas estão homologadas para a disputa: a Avante Meu Bugre e a União Bugrina. Quem vencer a disputa, terá mandato até o fim de 2025.

As chapas tinham até quarta-feira para resolverem pendências burocráticas e estarem de acordo com os requisitos do estatuto do clube. Recursos contra as homologações ainda podem ser feitos até às 18h de sexta-feira.

Antes, as duas chapas entraram com pedidos para impugnarem a adversária, mas a comissão eleitoral rejeitou todas. Outro ponto em comum é que as duas têm integrantes do atual Conselho Administrativo. A Avante Meu Bugre tem André Marconatto, candidato a presidente, e Rubens Vicente Junior, enquanto a União Bugrina conta com Anailson Batista Neves, também encabeçando seu grupo e indicado à presidência.

Formam a chapa Avante Meu Bugre os seguintes nomes: André Marconatto, Rubens Vicente Junior, Adriano Marconatto, Erik Franco Augusto de Godoy, Romulo Aleksander Moreno Amaro, Adriano Hintze e Gustavo Rosolen.

Já a União Bugrina é formada por: Anailson Batista Neves, Sidnei Lima Siqueira, César Vinícius Licco, João Alexandre Moreira, João Pereira do Nascimento, Odair Paes Júnior e Maurício Antônio Capello.