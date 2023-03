Lula: Não existe explicação para a taxa de juros ser de 13,75%

02/03/2023 | 19:24



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez novas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ao exigir uma explicação do patamar da Selic, a 13,75%, ele disse que logo pode haver uma crise de crédito no País.

"Qual é a explicação de ter um juros a 13,75% em um país em que a economia não está crescendo?", questionou o chefe do Executivo, em entrevista à Rádio BandNews FM, gravada nesta quinta-feira, 2. Lula disse não "ligar muito" para a autonomia ou não do Banco Central. De acordo com ele, independentemente da autonomia, a autoridade monetária tem que ter responsabilidade.

Ao se referir a Campos Neto, ele disse que é um "cidadão, que não foi eleito para nada" e que "acha que tem o poder de decidir as coisas" e ajudar o País. "Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, tem que pensar como reduzir a taxa de juros", comentou. "Ele tem que estar preocupado com inflação, emprego e crescimento da economia", pontuou o presidente. Lula, contudo, disse que não tem interesse em brigar com o presidente do Banco Central.

Nas críticas ao presidente do BC, o chefe do Executivo disse ser um "absurdo" falarem que ele não pode criticar Campos Neto. "O que não posso é ser leviano e dizer coisas que não são verdadeiras", emendando não ter explicação para a taxa de juros ser de 13,75%.

Em defesa à queda de juros, ele disse que, na verdade, "apanhou" da Faria Lima, que ganha muito com juros altos. "Economia brasileira não cresceu no ano passado, apesar da fanfarrice do Guedes", em referência ao ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB brasileiro registrou queda de 0,2% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022. O resultado veio abaixo da mediana (-0,1%) das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,9% a uma alta de 0,4%.