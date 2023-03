Após sofrer nova lesão pela Ponte Preta, Everton passa por nova cirurgia

02/03/2023 | 19:18



Um dos principais nomes da Ponte Preta, o meia-atacante Everton segue sem saber quando poderá retornar aos gramados. O jogador passou nesta quinta-feira por uma nova cirurgia no tornozelo esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Alberto Einstein.

A cirurgia foi um sucesso e o jogador já recebeu alta. Everton lesionou o tornozelo no empate por 2 a 2 com o Juventus, bem na partida que havia retornado após ficar seis meses afastados por uma contusão no mesmo local.

Segundo o diretor médico do clube, Cláudio Simões, a cirurgia foi realizada por houve uma lesão na cartilagem articular do tornozelo causada pelo trauma. A situação piorou justamente quando Everton retornou aos gramados.

Desde quando foi contratado, Everton só conseguiu atuar quatro vezes com a camisa da Ponte Preta. Ele tem contrato até o final do ano e é considerado um dos principais nomes do elenco, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos.

Everton, no entanto, não tem previsão de volta. A expectativa da Ponte Preta é que ele se recupere pelo menos até o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

PAULISTA A2

Já classificada e na primeira posição do Campeonato Paulista da Série A2, A Ponte Preta tem 32 pontos. O próximo desafio da Ponte Preta é no sábado, às 16h, no estádio Palma Travassos, diante do Comercial, pela 14ª rodada do Estadual.